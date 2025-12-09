Wen juckt’s? Derzeit leider viele!

Wenn es draußen kalt ist und drinnen die Heizungen laufen, leidet unsere Haut besonders. Sie verliert Feuchtigkeit, wird trocken und beginnt zu jucken. Der natürliche Schutzfilm ist im Winter dünner, die Haut reagiert empfindlich. Mit der richtigen Pflege lässt sich das verhindern.
Ihre Haut spannt, wird schnell trocken und juckt? Dieses Phänomen ist weit verbreitet und hat klare Ursachen: Kalte Luft draußen und trockene Heizungsluft drinnen entziehen der Haut reichlich Feuchtigkeit. Gleichzeitig produziert sie im Winter weniger Talg, sodass ihr natürlicher Schutzfilm dünner wird.
Das Ergebnis ist eine empfindliche, gereizte Haut, die sich mit Rötungen und Juckreiz bemerkbar macht. Besonders Hände, Schienbeine und das Gesicht sind betroffen, da sie der Witterung stärker ausgesetzt sind.
Was jetzt hilft:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.