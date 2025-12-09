Vorteilswelt
Hautprobleme

Wen juckt’s? Derzeit leider viele!

Gesund
09.12.2025 06:00
Feuchtigkeitsreiche Cremes können Abhilfe schaffen
Feuchtigkeitsreiche Cremes können Abhilfe schaffen(Bild: pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy))

Wenn es draußen kalt ist und drinnen die Heizungen laufen, leidet unsere Haut besonders. Sie verliert Feuchtigkeit, wird trocken und beginnt zu jucken. Der natürliche Schutzfilm ist im Winter dünner, die Haut reagiert empfindlich. Mit der richtigen Pflege lässt sich das verhindern.

Ihre Haut spannt, wird schnell trocken und juckt? Dieses Phänomen ist weit verbreitet und hat klare Ursachen: Kalte Luft draußen und trockene Heizungsluft drinnen entziehen der Haut reichlich Feuchtigkeit. Gleichzeitig produziert sie im Winter weniger Talg, sodass ihr natürlicher Schutzfilm dünner wird.  

Das Ergebnis ist eine empfindliche, gereizte Haut, die sich mit Rötungen und Juckreiz bemerkbar macht. Besonders Hände, Schienbeine und das Gesicht sind betroffen, da sie der Witterung stärker ausgesetzt sind.

Was jetzt hilft:

  • Luftbefeuchter, Schalen mit Wasser auf der Heizung und Wäscheständer mit nasser Kleidung erhöhen die Luftfeuchtigkeit.
  • Reichhaltige Cremes mit Urea, Glycerin oder Hyaluronsäure stärken die Hautbarriere. pH-neutrale Duschgels vermeiden zusätzliche Reizung.
  • Naturfasern wie Baumwolle sind hautfreundlicher als Wolle oder synthetische Stoffe.
  • Kurz und nicht zu heiß duschen verhindert, dass die Haut noch mehr austrocknet. Viele Betroffene bemerken den Juckreiz nämlich besonders nach einem heißen Bad, wenn die Haut noch mehr an Feuchtigkeit verliert.
  • Verwenden Sie auch lieber Ölbäder statt Schaumbäder. Spezielle Badezusätze mit pflanzlichen Ölen (z. B. Mandel- oder Jojobaöl) pflegen schon während des Badens und verhindern das Austrocknen.
  • Nach dem Duschen oder Baden die Haut nur leicht abtupfen, nicht kräftig abreiben – so bleibt mehr Feuchtigkeit erhalten.
  • Lebensmittel mit Vitamin E (z. B. Nüssen, Samen, Pflanzenöle) und Omega-3-Fettsäuren wie Fisch und Leinsamen unterstützen die Hautbarriere.
  • Ein mildes Peeling einmal pro Woche entfernt abgestorbene Hautschüppchen und macht unser größtes Organ aufnahmefähiger für Pflegeprodukte.
  • Stress vermeiden, es kann Hautprobleme verstärken. 
