Heidi Klum: „Bin nur bisschen dicker als vorher“

Sexy Red-Carpet-Looks und heiße Nacktfotos auf Instagram gehören für Heidi Klum zum Alltag. Doch jetzt plaudert die Model-Schönheit ganz offen über Bodyshaming, das Älterwerden und die Wechseljahre.
In der Dokumentation „On & Off the Catwalk“, die am 1. März auf ProSieben zu sehen sein wird, zeigt Heidi Klum nicht nur ganz private Einblicke in ihr Familienleben, sie spricht auch offen wie nie zuvor über böse Kommentare im Netz.
„Das sind die Wechseljahre“
Vor allem ein Auftritt im letzten Jahr habe für viel Furore gesorgt, erzählte Klum da: jener bei den Filmfestspielen von Venedig Ende August. Die 52-Jährige schritt damals in einem hautengen, roséfarbenen Korsagenkleid über den roten Teppich am Lido. Sofort gab es Tuscheleien.
Doch Klum stellte nun klar: „Ich bin nicht schwanger, ich bin einfach ein bisschen dicker als vorher. Das sind die Wechseljahre.“
Wie Klum mit Bodyshaming und Hass im Netz umgeht? „Ich versuche, das nicht an mich heranzulassen. Ich habe mich auch gut gefühlt an dem Tag. Natürlich bin ich heute nicht mehr in der Shape, in der ich mit 25 oder 30 war. Aber das stört mich persönlich gar nicht so. Und wenn ich die Fotos angucke, finde ich trotzdem, dass ich gut aussehe. Das Schöne am Altern ist ja, dass einem die Dinge egal werden.“
„Mir wurde immer gesagt, dass ich fett bin“
Außerdem habe sie schon früh mit Bodyshaming umgehen lernen müssen. Denn schon während ihrer Model-Anfänge in Paris sei sie kurviger gewesen als andere Models. „Mir wurde immer gesagt, dass ich fett bin“, erinnert sich Klum zurück. Auch mit Kritikern wie dem Designer Karl Lagerfeld – der ja bekanntlich gerne betonte, in Paris kenne niemand die Klum – setzt sie sich in der Dokumentation auseinander.
Zudem besucht sie auch ihren Ex-Kritiker und späteren „GNTM“-Kollegen Wolfgang Joop gemeinsam mit Mutter Erna und Schwarzwälder Kirschtorte.
Doch nicht nur Heidi kommt in dem Zweiteiler über die Klum-Dynastie zu Wort, auch ihre Kinder Leni (21) und Sohn Henry (20), die beide mittlerweile in ihre Model-Fußstapfen getreten sind. „Jetzt wird es Zeit, den Weg gemeinsam zu gehen mit meinen Kindern Leni und Henry“, sagt Heidi Klum darin.
