Heidi Klum: „Bin nur bisschen dicker als vorher“

Wie Klum mit Bodyshaming und Hass im Netz umgeht? „Ich versuche, das nicht an mich heranzulassen. Ich habe mich auch gut gefühlt an dem Tag. Natürlich bin ich heute nicht mehr in der Shape, in der ich mit 25 oder 30 war. Aber das stört mich persönlich gar nicht so. Und wenn ich die Fotos angucke, finde ich trotzdem, dass ich gut aussehe. Das Schöne am Altern ist ja, dass einem die Dinge egal werden.“