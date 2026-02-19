Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Offene Worte

Heidi Klum: „Bin nur bisschen dicker als vorher“

Society International
19.02.2026 10:19
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sexy Red-Carpet-Looks und heiße Nacktfotos auf Instagram gehören für Heidi Klum zum Alltag. Doch jetzt plaudert die Model-Schönheit ganz offen über Bodyshaming, das Älterwerden und die Wechseljahre. 

0 Kommentare

In der Dokumentation „On & Off the Catwalk“, die am 1. März auf ProSieben zu sehen sein wird, zeigt Heidi Klum nicht nur ganz private Einblicke in ihr Familienleben, sie spricht auch offen wie nie zuvor über böse Kommentare im Netz.

„Das sind die Wechseljahre“
Vor allem ein Auftritt im letzten Jahr habe für viel Furore gesorgt, erzählte Klum da: jener bei den Filmfestspielen von Venedig Ende August. Die 52-Jährige schritt damals in einem hautengen, roséfarbenen Korsagenkleid über den roten Teppich am Lido. Sofort gab es Tuscheleien.

Heidi Klum bekommt nach Auftritten wie diesem im Spätsommer in Venedig gehässige Kommentare im ...
Heidi Klum bekommt nach Auftritten wie diesem im Spätsommer in Venedig gehässige Kommentare im Netz. Die Model-Schönheit nimmt es aber gelassen.(Bild: APA/AFP/Tiziana FABI)

Doch Klum stellte nun klar: „Ich bin nicht schwanger, ich bin einfach ein bisschen dicker als vorher. Das sind die Wechseljahre.“

Wie Klum mit Bodyshaming und Hass im Netz umgeht? „Ich versuche, das nicht an mich heranzulassen. Ich habe mich auch gut gefühlt an dem Tag. Natürlich bin ich heute nicht mehr in der Shape, in der ich mit 25 oder 30 war. Aber das stört mich persönlich gar nicht so. Und wenn ich die Fotos angucke, finde ich trotzdem, dass ich gut aussehe. Das Schöne am Altern ist ja, dass einem die Dinge egal werden.“

„Natürlich bin ich heute nicht mehr in der Shape, in der ich mit 25 oder 30 war. Aber das stört ...
„Natürlich bin ich heute nicht mehr in der Shape, in der ich mit 25 oder 30 war. Aber das stört mich persönlich gar nicht so“, erklärt Klum jetzt.(Bild: APA/AFP/Tiziana FABI)

„Mir wurde immer gesagt, dass ich fett  bin“
Außerdem habe sie schon früh mit Bodyshaming umgehen lernen müssen. Denn schon während ihrer Model-Anfänge in Paris sei sie kurviger gewesen als andere Models. „Mir wurde immer gesagt, dass ich fett bin“, erinnert sich Klum zurück. Auch mit Kritikern wie dem Designer Karl Lagerfeld – der ja bekanntlich gerne betonte, in Paris kenne niemand die Klum – setzt sie sich in der Dokumentation auseinander.

Zudem besucht sie auch ihren Ex-Kritiker und späteren „GNTM“-Kollegen Wolfgang Joop gemeinsam mit Mutter Erna und Schwarzwälder Kirschtorte.

Lesen Sie auch:
Heidi Klum trug bei den Grammy Awards 2026 Hoermanseder und sorgte damit für gehörig viel ...
„Ungekochtes Huhn?“
Grammys 2026: Heidi Klum schockt im Nackt-Latex
02.02.2026
Grammy-Wochenende!
Klum mit Mega-Dekolleté, Osbourne zeigt Stärke
01.02.2026

Doch nicht nur Heidi kommt in dem Zweiteiler über die Klum-Dynastie zu Wort, auch ihre Kinder Leni (21) und Sohn Henry (20), die beide mittlerweile in ihre Model-Fußstapfen getreten sind. „Jetzt wird es Zeit, den Weg gemeinsam zu gehen mit meinen Kindern Leni und Henry“, sagt Heidi Klum darin. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
19.02.2026 10:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.458 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
143.397 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1569 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Österreich
Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit
681 mal kommentiert
Lithium-Batterien finden sich in unzähligen Produkten und landen weit seltener in Sammelstellen ...
Mehr Society International
Offene Worte
Heidi Klum: „Bin nur bisschen dicker als vorher“
„20 Jahre gealtert“
Glanville: Brust-Implantate zerstörten ihr Gesicht
Fans aus dem Häuschen
Diese Superstars sind bei „Sing meinen Song“ dabei
Wut-Video auf Insta
Sharon Stone kritisiert Nacktheits-Doppelmoral
Peter Greene
Todesursache von „Pulp Fiction“-Star geklärt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf