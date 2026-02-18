Schimmelpilzgift in Milchalternative gefunden

Viele Eltern greifen bei der Ernährung ihrer Kinder bewusst zu Mandeldrinks oder anderen pflanzlichen Milchalternativen – doch jetzt gibt es Warnungen aus Deutschland: Einige Produkte könnten ein gesundheitliches Risiko für kleine Kinder bergen. Das Berliner Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat in einer aktuellen Untersuchung zahlreiche Hafer-, Mandel- und Sojadrinks auf Schimmelpilzgifte und Pflanzentoxine überprüft – und bei Mandeldrinks besonders alarmierende Ergebnisse gefunden.