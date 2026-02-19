Verstappen gibt McLaren den nächsten Seitenhieb

Norris im „kleinen Easy-Up-Zelt“

Als von zwei Lagern die Rede ist, weil Norris die neuen Autos durchaus gefallen, lachte Verstappen: „Das eine Lager ist eher wie ein kleines Easy-Up-Zelt, der Rest befindet sich in einem sehr großen Zelt. Es ist also ein kleines Lager und ein großes Lager!“ Der Red-Bull-Pilot gibt zu, dass er sich „vielleicht etwas extremer“ ausdrücke als andere Fahrer, „aber das liegt auch daran, dass es mir ziemlich egal ist [was andere denken, Anm.]. Manche Leute sind etwas diplomatischer.“