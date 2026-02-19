Nordische Kombination: Springen ab 10 Uhr LIVE

„Das Ziel ist natürlich eine Medaille. Die Favoriten sind sicher die Norweger, aber wir sind ganz klar Medaillenkandidaten. Wir fühlen uns gut und werden voll angreifen“, sagte Lamparter, der in den Einzelbewerben auf der Schanze und in der Loipe überzeugt hatte. Rettenegger muss sich hingegen im Springen steigern, der Salzburger war im Großschanzeneinzel nach einem zu kurzen Sprung, aber guter Laufzeit Achter geworden. „Ich werde hoffentlich ein bisschen besser hupfen. Ich weiß grundsätzlich, was ich zu tun habe, aber es ist nicht so einfach, das umzusetzen. Dass ich auf der Loipe schnell bin, ist aber ein positives Zeichen“, sagte der Salzburger, der gegenüber seinem Bruder Thomas den Vorzug erhalten hat, vor dem lauflastigen Bewerb mit jeweils 7,5 km in der Loipe.