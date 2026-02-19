Zuerst Feier im Austria House, dann „Pyjama-Party“

Nach ihrem erlösenden Olympiagold im Slalom hat Mikaela Shiffrin am Mittwochabend im Austria House in Cortina die Korken knallen lassen. Mit ihrem Überraschungsbesuch sorgte sie für Begeisterung – doch nach dem emotionalen Tag war es für die Ski-Queen dann bald Zeit, sich zurückzuziehen, wie sie auf Instagram verraten hat.
Nachdem bereits Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone ihre Goldmedaillen im Austria House in Cortina gefeiert hatte, hat sich offenbar Mikaela Shiffrin von den Erzählungen über die tolle Feierstimmung inspirieren lassen und nach ihrem erlösenden Slalom-Triumph dort vorbeigeschaut.
Bereits nach dem Riesentorlauf hatte die US-Amerikanerin angekündigt, dass sie eine eventuelle Slalom-Medaille im Austria House feiern möchte – diese Ankündigung hat sie schließlich in die Tat umgesetzt. Nach einem euphorischen Empfang gab es noch eine gebührende Ehrung auf der Bühne und schließlich die mittlerweile schon legendäre Partystimmung der Österreicher.
Dann folgte die „Pyjama-Party“
Shiffrin fühlte sich sichtlich wohl – der Druck, der so lange auf ihr lastete, war abgefallen. Allerdings zollte der emotionale Tag schließlich auch seinen Tribut, und die Ausnahmekönnerin zog sich zurück.
Auf Instagram postete sie noch in der Nacht eine Story, die sie im Pyjama auf ihrem Bett zeigte. Die Goldmedaille um den Hals, bereit, nach all den Belastungen nur noch dem Reich der Träume einen Besuch abzustatten. „Gute Nacht“, ergänzte sie schließlich noch.
Am Donnerstag postete sie dasselbe Foto schließlich noch einmal und schrieb dazu: „Im Moment ist nicht viel los...“ Einfach den Erfolg genießen, lautet derzeit wohl das Motto der US-Amerikanerin – sie hat es sich auf jeden Fall verdient.
