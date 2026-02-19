Zuerst Feier im Austria House, dann „Pyjama-Party“

Bereits nach dem Riesentorlauf hatte die US-Amerikanerin angekündigt, dass sie eine eventuelle Slalom-Medaille im Austria House feiern möchte – diese Ankündigung hat sie schließlich in die Tat umgesetzt. Nach einem euphorischen Empfang gab es noch eine gebührende Ehrung auf der Bühne und schließlich die mittlerweile schon legendäre Partystimmung der Österreicher.