Arrest, Tanz & Kirche

Shia LaBeouf: Zwei-Wort-Botschaft nach Freilassung

Society International
19.02.2026 10:47
„Transformers“-Star Shia LaBeouf sorgt mit seinem Verhalten immer wieder für Wirbel. In New ...
„Transformers“-Star Shia LaBeouf sorgt mit seinem Verhalten immer wieder für Wirbel. In New Orleans wurde er verhaftet, freigelassen und dann beim Tanzen in den Straßen gesehen.(Bild: APA/Sameer AL-DOUMY / AFP)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

„Transformers“-Star Shia LaBeouf hat auf seine kurzzeitige Festnahme in New Orleans reagiert. Der 39-Jährige postete auf der Plattform X die knappe Botschaft: „Free me“, was so viel wie „Befreit mich“, aber auch „Ich bin frei“ bedeuten kann. 

Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtete, wurde der US-Schauspieler am Dienstag freigelassen und soll im März zu dem Vorfall angehört werden. Laut Polizei wird dem Schauspieler vorgeworfen, zwei Personen angegriffen zu haben. 

Körperverletzung, Tanz und Kirche
LaBeouf soll wegen Körperverletzung belangt werden. Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall in der Nacht auf Dienstag am Rande eines Karnevalsfests ereignet haben. Laut „Variety“ soll der Schauspieler vor einer Bar zwei Männer attackiert haben.

Weitere Medien berichten, dass er nach seiner Freilassung zurück zum Mardi Gras geeilt sei, um seine Entlassungspapiere schwenkend, durch die Straßen zu tanzen.

US-Schauspieler Shia LaBeouf
Schock in Hollywood
Shia LaBeouf nach Schlägerei verhaftet
18.02.2026

Tags darauf, dem Aschermittwoch, sei er gesehen worden, wie er zuerst eine Joggingrunde drehte und dann in die Kirche ging. 

Von Ex-Freundin verklagt
Der „Transformers“-Star machte immer wieder mit Skandalen von sich reden. Seine Ex-Freundin, die britische Musikerin FKA Twigs, verklagte ihn 2020 wegen physischen und emotionalen Missbrauchs.

Im Juli 2025 zog die Sängerin und Schauspielerin ihre Zivilklage zurück. Nach Angaben ihrer Anwälte hatten sich die beiden außergerichtlich geeinigt. Damit entfiel ein Gerichtsverfahren, das 2025 stattfinden sollte.

Mia Goth und LaBeouf sollen sich getrennt haben.
Mia Goth und LaBeouf sollen sich getrennt haben.(Bild: EPA/ANDREW COWIE)

Trennung von Ehefrau
Seine Ehefrau Mia Goth, mit der er eine kleine Tochter hat, soll sich im Vorjahr von ihm getrennt haben. In dieser Zeit sei er nach New Orleans gezogen, heißt es, um näher bei seiner Familie zu sein. 

Society International
19.02.2026 10:47
