Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Tote am Vortag

Große Lawinengefahr: Land mit Appell an Alpinisten

Tirol
19.02.2026 09:08
Die Lawinengefahr auf Tirols Bergen am Donnerstag ist groß.
Die Lawinengefahr auf Tirols Bergen am Donnerstag ist groß.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Nach zwei Lawinentoten am Mittwoch warnt auch das Land Tirol und appelliert an alle Alpinisten, auf gesicherten Pisten zu bleiben. Die Lawinengefahrenstufe ist groß, weiterer Neuschnee und Wind verschärfen die Lage zudem enorm.

Der Aschermittwoch wird vielen Bergrettern in Tirol wohl noch länger in negativer Erinnerung bleiben. Insgesamt wurden bis zum Nachmittag rund 30 Lawinen gemeldet, zwei Personen – wie ausführlich berichtet – kamen dabei ums Leben.

Sowohl am Mittwoch, als auch am heutigen Donnerstag liegt die Lawinengefahrenstufe bei 4 (von 5) und damit groß. Dies gilt für weite Teile Tirols, oberhalb der Waldgrenze. Das Land Tirol appelliert daher an alle Wintersportler, sich der Gefahr bewusst zu machen: „ Die Kombination aus Neuschnee, starkem Wind und einer sehr schwachen Altschneedecke führt zu einer sehr gefährlichen Lage im freien Gelände. Unser eindringlicher Appell lautet: Auf den gesicherten Pisten bleiben und auf Touren im alpinen Gelände vorerst verzichten – zur eigenen und der Sicherheit aller“, betont LR Astrid Mair.

(Bild: Land Tirol)

Schneedecke bis über Wochenende störanfällig
Von Donnerstag bis Freitagfrüh werden verbreitet weitere 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee erwartet, lokal sogar mehr. Durch den teils starken Wind entstehen umfangreiche Triebschneeansammlungen, die sich auf der sehr schwachen Altschneedecke ablagern.

Zitat Icon

Kein Gipfel und keine Abfahrt ist es wert, das eigene Leben zu riskieren.

LR Astrid Mair

Bild: Christof Birbaumer

 

Diese Konstellation führt dazu, dass Lawinen sehr leicht ausgelöst werden können. „Besonders während der intensiven Niederschläge ist mit spontanen Lawinenabgängen zu rechnen. Typische Gefahrenzeichen wie ‘Wumm‘-Geräusche und Rissbildungen sind klare Alarmsignale“, sagt Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst des Landes. Auch Fernauslösungen sind verbreitet möglich.

Lesen Sie auch:
In den nächsten Stunden und Tagen kehrt der Winter zurück ins Land. Gefolgt von einer Warmfront ...
Gefährliche Wetterlage
Erst große Mengen Neuschnee – dann folgen 20 Grad!
19.02.2026
Reanimation erfolglos
Berg-Drama: Schon drei Tote nach Lawinenabgängen
18.02.2026

Am Mittwoch alleine wurden bei der Leitstelle Tirol 33 Lawinenabgänge gemeldet. Mair appelliert, ausgesprochenen Warnungen ernst zu nehmen: „Kein Gipfel und keine Abfahrt ist es wert, das eigene Leben zu riskieren.“

Negativlawinen melden
Um unnotwendige Sucheinsätze zu vermeiden, ist es wichtig, auch Negativlawinen zu melden. Das heißt: Wer Negativlawinen – also einen Lawinenabgang bei dem niemand zu Schaden kommt – beobachtet, sollte diese unbedingt unverzüglich der Leitstelle Tirol melden. Die Meldung von Negativlawinen ist telefonisch über den Notruf 144, den Alpinnotruf 140 oder über die SOS-EU-Alp-App möglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
19.02.2026 09:08
Loading
Tirol

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.458 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
143.397 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1569 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Österreich
Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit
681 mal kommentiert
Lithium-Batterien finden sich in unzähligen Produkten und landen weit seltener in Sammelstellen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf