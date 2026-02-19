Große Lawinengefahr: Land mit Appell an Alpinisten

Sowohl am Mittwoch, als auch am heutigen Donnerstag liegt die Lawinengefahrenstufe bei 4 (von 5) und damit groß. Dies gilt für weite Teile Tirols, oberhalb der Waldgrenze. Das Land Tirol appelliert daher an alle Wintersportler, sich der Gefahr bewusst zu machen: „ Die Kombination aus Neuschnee, starkem Wind und einer sehr schwachen Altschneedecke führt zu einer sehr gefährlichen Lage im freien Gelände. Unser eindringlicher Appell lautet: Auf den gesicherten Pisten bleiben und auf Touren im alpinen Gelände vorerst verzichten – zur eigenen und der Sicherheit aller“, betont LR Astrid Mair.