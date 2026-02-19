Vorteilswelt
„20 Jahre gealtert“

Glanville: Brust-Implantate zerstörten ihr Gesicht

Society International
19.02.2026 09:54
Brandi Glanville (links im Jänner 2026) hat endlich die richtige Diagnose bekommen: Als 2024 ...
Brandi Glanville (links im Jänner 2026) hat endlich die richtige Diagnose bekommen: Als 2024 (rechtes Foto) ihr Gesicht quasi über Nacht zerfiel, konnte ihr niemand helfen.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP, Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Jahre voller Schmerzen, Spekulationen und Arztbesuche – jetzt hat Reality-TV-Star Brandi Glanville (53) endlich eine Antwort auf ihre dramatische Gesichtsveränderung. Die frühere Darstellerin in „The Real Housewives of Beverly Hills“ macht öffentlich: Komplett gerissene Brustimplantate sollen eine schwere Infektion in ihrem Gesicht ausgelöst haben.

Glanville erklärte gegenüber „TMZ“, ihre Implantate seien „vollständig rupturiert“ gewesen. Silikon habe sich in ihren Lymphknoten verteilt – diese seien dadurch blockiert worden. „Das hat die Infektion in meinem Gesicht verursacht, sie konnte nicht abfließen“, so der TV-Star. 

21 Ärzte fanden nichts
Nach eigenen Angaben suchte Glanville 21 Ärzte auf, ließ zahlreiche Tests durchführen – ohne Ergebnis. Mammografien hätten zunächst keine Auffälligkeiten gezeigt. Erst ein Ultraschall brachte Klarheit.

2024 zeigte Glanville auf Instagram, was mit ihrem Gesicht passiert ist.
2024 zeigte Glanville auf Instagram, was mit ihrem Gesicht passiert ist.(Bild: Viennareport)

20 Jahre alte Implantate – teure Lektion
Besonders bitter: Die Implantate trug Glanville nach eigenen Angaben seit fast 20 Jahren. „Man sollte sie eigentlich alle zehn Jahre wechseln – das habe ich nicht getan“, gestand sie offen.

Die Implantate seien inzwischen entfernt worden. Ihre Botschaft an andere Frauen: „Bleibt wachsam. Auch wenn sie gut aussehen und sich gut anfühlen – regelmäßig kontrollieren lassen.“

Auf Instagram teilte Glanville immer wieder Fotos von Ärzten, die ihr letztendlich geholfen haben:


Bläschen fühlten sich an wie Parasiten
Die gesundheitlichen Probleme begannen laut Glanville im Juli 2023. Zwischenzeitlich vermutete sie sogar einen Parasiten im Gesicht. Sie beschrieb das Gefühl als „kleine Bläschen, die unter der Haut platzen“.

Die vergangenen zwei Jahre verbrachte sie teilweise im Krankenhaus oder isoliert zu Hause.

Heute sagt sie, sie fühle sich „großartig“ – auch wenn sie sich scherzhaft beklagt: „Es fühlt sich an, als wäre ich über Nacht 20 Jahre gealtert.“

Eine weitere Operation am Gesicht plane sie nicht. Stattdessen setzt sie auf Laserbehandlungen und andere nicht-invasive Therapien, um die sichtbaren Folgen der Infektion zu behandeln.

Regelmäßige Kontrollen wichtig
Brustimplantate sind keine lebenslangen Produkte. Fachärzte empfehlen regelmäßige Kontrollen – insbesondere nach zehn Jahren, um Risse oder Materialermüdung frühzeitig zu erkennen.

Für Brandi Glanville steht fest: Diese Erfahrung war eine „harte Lektion“ – aber endlich kennt sie die Ursache ihrer Leidensgeschichte.

