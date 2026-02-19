Putin will mit Krieg seine Diktatur exportieren

Repressionen in Russland wie seit 1953 nicht mehr

Russland wiederum stecke in einer Wirtschaftskrise und könne den Krieg nur mit Hilfe der Volksrepublik China weiterführen. Ein wirtschaftlicher Zusammenbruch sei aber nicht absehbar, erläuterte der Historiker, der Russland als „konsolidiertes autoritäres Regime, vereinfacht gesprochen eine Diktatur mit alternder Führung“ bezeichnete. Derzeit seien politische Repressionen in Russland auf einem Niveau, das es seit dem Tod von Josef Stalin 1953 im Land nicht mehr gegeben habe.