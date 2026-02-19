„Henker“ befahl Soldaten, sich selbst zu verletzen

„Wenn du Urlaub willst, musst du verletzt sein“

Ein ehemaliger Fallschirmjäger bestätigte gegenüber der „New York Times“, dass Verletzungen häufig übertrieben dargestellt worden seien. „Wenn du Urlaub willst, musst du verletzt sein. Die Idee war: ,Wir verletzen dich, du gibst uns das Geld – eine Million – und dann gehst du auf Urlaub‘“, schilderte er. Andere Soldaten sprechen davon, dass „Geld alles bestimmt“ und der Krieg für manche zum Geschäft geworden sei.