Europas Kulturhauptstadt in allen Farben

Weit eleganter und nur wenige Schritte entfernt, besticht das Kulturzentrum Trenčín im feinsten Bauhaus-Stil. Auf den trifft man immer wieder in der Stadt – auch am Rande, im Merina-Komplex, wo man in der einstigen Textilmetropole Merino-Wolle aus Neuseeland verarbeitete. Unverständlich: Trotz heftiger Kritik musste letztes Jahr die historische Turbinenhalle des Areals für ein geplantes Einkaufszentrum weichen. In einem der verbliebenen Gebäude ist die Galerie Nová Vlna untergebracht. Sie zeigte zuletzt passend subtile Foto-Porträts von Boris Németh mit Menschen in historischen Trachten der Gegend.