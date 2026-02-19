Südkoreas Ex-Präsident entgeht der Todesstrafe

Yoon in weiterem Prozess zu fünf Jahren Haft verurteilt

Wegen Behinderung der Justiz wurde Yoon Suk Yeol bereits in einem separaten Prozess Mitte Jänner zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es unter anderem als erwiesen an, dass Yoon Beweismaterial gegen ihn vernichtet und den präsidialen Sicherheitsdienst missbraucht hatte, um sich seiner Verhaftung zu widersetzen, indem er durch das Verbarrikadieren in seinem Wohnsitz versucht hatte, sich seiner Festnahme zu entziehen.