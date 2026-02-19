Alk-Auftritt im TV: „Hätte nicht trinken sollen“

„Ich hätte keinen Alkohol trinken sollen“

Am Tag danach folgte die öffentliche Entschuldigung. Sie übernehme „die volle Verantwortung“ für ihren Auftritt: „Ich habe die Situation völlig falsch eingeschätzt. Ich hätte keinen Alkohol trinken sollen, vor allem nicht unter diesen Umständen – es ist kalt, wir befinden uns in der Höhe, und dass ich nicht zu Abend gegessen hatte, hat die Sache sicher nicht besser gemacht. Aber ich möchte die volle Verantwortung übernehmen. Das entspricht nicht meinem üblichen Verhalten.“