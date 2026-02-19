Zum Beistand in der EU

Von unserer Außenministerin Meinl-Reisinger, im Volksmund mit dem Spitznamen „NATO-Beate“ versehen, wissen wir, dass sie am liebsten im Gefolge von NATO-Truppen das Bundesheer einsetzen würde. Unsere Neutralität aber ließe dies keinesfalls zu. Und damit steht Österreich vor dem Dilemma: europäische Solidarität oder klassisch neutral im Konfliktfall. Ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die verantwortliche Politik hierzulande den Kopf in den Sand steckt und die Bürger täuscht und im Unklaren lässt.