Personenzug auf Südbahnstrecke evakuiert

Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet

Die ÖBB gingen auf ihrer Website davon aus, dass vermutlich bis Donnerstagmittag keine Fahrten im betroffenen Abschnitt möglich sind. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr von Wiener Neustadt bis Payerbach-Reichenau an der Rax eingerichtet, für Fernverkehrszüge von Wiener Neustadt bis Mürzzuschlag. Es musste von bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit ausgegangen werden.