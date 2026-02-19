Personenzug auf Südbahnstrecke evakuiert

Aufgrund eines Oberleitungsschadens wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Personenzug zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen in Niederösterreich evakuiert. 70 Personen waren davon betroffen, verletzt wurde niemand. Die Fahrstrecke ist laut ÖBB noch bis 12 Uhr unterbrochen – Schienenersatzverkehr wurde eingeleitet.
Auf der Südbahnstrecke ist in der Nacht auf Donnerstag nach Angaben von Notruf Niederösterreich ein Personenzug evakuiert worden. Die Garnitur war nach einem Oberleitungsschaden zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen liegengeblieben. Etwa 70 Passagiere waren einer Aussendung zufolge an Bord. „Zudem lag eine Strom führende Oberleitung auf dem Zug.“
Oberleitung musste geerdet werden, bevor Menschen evakuiert wurden
Laut Notruf Niederösterreich rückten zwei Notarztteams, mehrere Rettungswagen des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariter-Bundes sowie Feuerwehr und Polizei aus. Nachdem die Oberleitung geerdet und die Gefahrenlage gesichert war, erfolgte die Evakuierung des Zuges. Die Fahrgäste wurden mit Autobussen und Feuerwehrfahrzeugen abtransportiert. Verletzt wurde niemand.
Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet
Die ÖBB gingen auf ihrer Website davon aus, dass vermutlich bis Donnerstagmittag keine Fahrten im betroffenen Abschnitt möglich sind. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr von Wiener Neustadt bis Payerbach-Reichenau an der Rax eingerichtet, für Fernverkehrszüge von Wiener Neustadt bis Mürzzuschlag. Es musste von bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit ausgegangen werden.
