Das soll sich 2026 bei Billa ändern

Das Geheimnis? „Wir geben unseren Kaufleuten viele Freiheiten, aber mit einem zuverlässigen Sicherheitsnetz“, sagt Billa-Vorstand Brian Beck. Die Zahlen untermauern den Erfolg des Konzepts: Die Märkte der selbstständigen Kaufleute laufen besser als der Durchschnitt, sie erzielen um zwei Prozent höhere Umsätze als klassische Billa-Filialen. Warum? Weil der Besitzer von nebenan einfach besser weiß, was die Kunden aus der Umgebung wirklich wollen.