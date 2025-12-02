Das soll sich 2026 bei Billa ändern

Vor drei Jahren startete Billa ein Experiment. Jetzt zeigt sich: Es ist ein Mega-Erfolg. 36 selbstständige Kaufleute führen ihre Billa- oder Billa-Plus-Märkte schon als eigene Chefs – und sie florieren!
Das Geheimnis? „Wir geben unseren Kaufleuten viele Freiheiten, aber mit einem zuverlässigen Sicherheitsnetz“, sagt Billa-Vorstand Brian Beck. Die Zahlen untermauern den Erfolg des Konzepts: Die Märkte der selbstständigen Kaufleute laufen besser als der Durchschnitt, sie erzielen um zwei Prozent höhere Umsätze als klassische Billa-Filialen. Warum? Weil der Besitzer von nebenan einfach besser weiß, was die Kunden aus der Umgebung wirklich wollen.
Groß-Offensive 2026: Jetzt können auch Sie einsteigen!
Bis Ende 2026 sollen noch einmal fast 30 Kaufleute dazukommen, sodass es dann österreichweit schon 65 sind. Alleine in dieser Woche starten drei Neo-Unternehmer durch, darunter Senad Omanovic, der den Billa Plus in der Geblergasse in Hernals übernimmt. Die Laden-Revolution soll also weitergehen - und wird noch größer:
So unterschiedlich sind die Billa-Kaufleute
In den eigentümergeführten Geschäften zeigt sich die persönliche Handschrift. Jeder Kaufmann, jede Kauffrau macht den Markt einzigartig:
Eines verbindet alle: enge Partnerschaften mit heimischen Bauern und Produzenten. Regionalität soll hier großgeschrieben werden.
Die Pioniere: Vom Konzern-Profi zum eigenen Chef
Unter den 40 Kaufleuten (32 Männer, acht Frauen) sind echte Vorreiter: Fabian Auttrit war früher Rewe-Zentralist. Heute ist er als erster von ihnen Billa-Kaufmann in Kirchberg am Wagram (NÖ). Und Emanuel Rauter eröffnete heuer als erster Billa-Kaufmann Kärntens seinen Markt in Villach.
2026 wird dieses Erfolgsmodell nun für ganz Österreich geöffnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.