Jede zweite Unimarkt-Filiale ist vorerst gerettet

Knapp die Hälfte der Unimärkte offenbar gesichert

Der Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun hatte Ende September angekündigt, alle seine 91 Standorte verkaufen und sich vom Markt zurückziehen zu wollen. 620 Beschäftigte sind beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet worden. Neben Spar und Rewe signalisierten auch andere Mitbewerber wie Lidl und Hofer Interesse an Standorten. Die UNIGruppe will den Verkauf bis Ende des Jahres über die Bühne bringen. Großhandel und Logistik der UNIGruppe sind davon nicht betroffen.