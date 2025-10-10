Ein Nahversorger mit Herz

Vorteilswelt
Niederösterreich: Wirtschaft
10.10.2025 00:01
(Bild: WKNÖ)

Zwischen Kassa und Regalen, Waren und Kund:innen. Im ADEG von Johann Hobl in Martinsberg zeigt sich, dass Arbeit mehr sein kann als reine Pflicht. Ein Stück Alltag, das man gemeinsam meistert.

Es ist später Vormittag in Martinsberg, die Türen des kleinen ADEG öffnen sich im Minutentakt. Stammkunden werden mit Namen begrüßt, ein kurzer Plausch über das Wetter gehört hier genauso dazu wie der Griff zum Obstregal. Verkäuferin Regina Rameder weiß, was die Menschen schätzen: „Das Persönliche macht es aus.“

Persönliche Nähe im Alltag

Seit 2004 arbeitet sie im Markt – mal an der Kassa, mal beim Einschlichten oder im Lager. „Wir sind ein kleiner Betrieb, da macht jeder alles, aber das macht es abwechslungsreich“, sagt sie lachend. Was sie besonders schätzt:

Zitat Icon

„Das angenehme Betriebsklima und der direkte Kontakt mit den Menschen. Ich möchte, solange es möglich ist, Teil des Teams sein.“

Regina Rameder, Verkäuferin

Ein Chef mit Handschlagqualität

Inhaber Johann Hobl ist mit seinen 70 Jahren noch immer passionierter Kaufmann. Zwischen Kühlregal und Kassa packt er selbst mit an, plaudert mit Kundinnen und Kunden und lebt das vor, was seinen Betrieb ausmacht. „Wir erreichen mehr, wenn wir zusammenarbeiten“, erklärt er und wirft dabei einen zufriedenen Blick auf seine beiden Mitarbeiterinnen, die gerade routiniert die Gemüseabteilung bestücken. Auch hier ist das Miteinander spürbar. Ein kurzer Blick, ein Nicken. Kein großes Aufheben, sondern stilles Einverständnis.

Zitat Icon

„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ

Bild: Mag. Rita Newman

Für Regina Rameder, eine von Hobls Mitarbeiterinnen, ist klar: „Bei ihm zählt noch der Mensch. Wir sind ein sehr persönlich geführter Betrieb. Das ist schön.“

Herausforderungen und schöne Momente

Natürlich läuft nicht jeder Tag reibungslos. „Lieferungen, die zu spät kommen. Tage, an denen die Kundenschlange nicht abreißt – das gehört dazu“, sagt Hobl offen. Doch für ihn überwiegen die positiven Seiten: „Am Ende sind es die vertrauten Gespräche mit den Stammkundinnen und Stammkunden, das schnelle Zupacken im Team, wenn es brennt. Wichtig für mich ist ein gutes Miteinander. Dann lassen sich alle Schwierigkeiten lösen.“

Der ADEG in Martinsberg ist mehr als ein Supermarkt. Er ist Treffpunkt, Versorger und Beweis dafür, dass Einkauf auch ein Stück Zuhause sein kann.

ADEG-Markt Johann Hobl

Mitten in Martinsberg versorgt Johann Hobl mit seinen beiden Mitarbeiterinnen seit 1978 die Bevölkerung mit seinem ADEG-Markt. Auf 90 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet er ein umfassendes Nahversorger-Sortiment, ergänzt durchTabakwaren sowie Lotto und Toto. Der Standort ist gut erreichbar, fünf Parkplätze stehen direkt vor dem Geschäft zur Verfügung. Hobl ist Genossenschaftsmitglied und nimmt am jö-Bonusprogramm inklusive jö & Go teil. Weitere Informationen unter www.adeg.at

