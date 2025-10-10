Adeg statt Unimarkt? Rewe will Filialen übernehmen

Unimarkt hat seine gut 90 Standorte, wie berichtet, dem Mitbewerb zum Kauf angeboten und würde die Transaktionen gerne bis Jahresende über die Bühne bringen. Aufgrund der Marktkonzentration im österreichischen Lebensmittelhandel ist davon auszugehen, dass die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) genau prüfen wird. Ob aus seiner Sicht in dieser kurzen Zeit ein nahtloser Übergang zu schaffen ist, lässt Haraszti offen. „Das hängt nicht von uns ab, da gibt es viele Player, die diesen Prozess mitentscheiden“, sagt er. „Ende des Jahres ist sicherlich sportlich, aber nicht unrealistisch“, es könnte sich theoretisch aber auch noch länger ziehen - „und es ist natürlich auch wichtig, dass die Kaufleute Mitsprache haben“. Hinzuzufügen ist, dass auch Spar, Lidl und Hofer bereits Interesse an Standorten signalisiert haben.