27 Millionen Minus! Bleibt Klagenfurt Pleitestadt?

Welche Rettungsanker greifen?

Ein paar Rettungsanker gibt es aber. „Die Personalausgaben müssen sinken. Auch das Zwölftel-Budget, mit dem Klagenfurt heuer die ersten sechs Monate überstehen musste, hat beim allgemeinen Haushalt Positives bewirkt. Wir haben weniger Geld ausgeben.“ Weil etwa Förderungen nicht zugelassen waren. „Können wir das beim Rechnungsabschluss darstellen, ist beim Gemeinderat am 16. Dezember einiges möglich.“ Auch die internen Kredite könnten einiges abfedern. Die kommen zwar aus dem Gebührenhaushalt von Sandra Wassermann. Größere Ausgaben für die Kläranlage sind aber erst in zwei, bis drei Jahren nötig.