Vor Gemeinderat: Kein Wort über die Budgetkrise

Stellenplan wird reduziert

Aber auch das städtische Personalproblem ist heikel. Bürgermeister Christian Scheider will 22 Stellen einsparen. Die SP und VP sprechen von einer Mogelpackung. Denn im Rathaus seien 1771 Mitarbeiter vorgesehen, tatsächlich werden aber nur etwa 1600 Jobs vergeben. „Von den offenen 170 Jobs werden 22 gestrichen, ohne dass es Einsparungen bringt“, so VP und SP. „Stimmt nicht“, entgegnet Scheider. „Der Stellenplan wird von 1771 auf 1749 Mitarbeiter reduziert. Die Reduktion kommt durch drei Faktoren zustande: Nichtnachbesetzungen von Pensionierungen, Auslagerung von Dienstleistungen – wie etwa beim Hülgerthpark. Dazu werden Leistungen, die bisher selbst durchgeführt wurden, etwa im Reinigungsbereich, vergeben.“