Müllmann packt aus: „Wir schaffen das nicht mehr“

Dass die Lage im Klagenfurter Rathaus prekär ist, ist kein Geheimnis. Nun schlägt das Entsorgungsreferat Alarm: Der Mitarbeiterstand sank von 127 auf 72. Der Ärger ist groß: „Keiner hört im Rathaus mehr zu, wir brauchen dringend mehr Leute!“
Bürgermeister Christian Scheider ist beim Gemeinderat mit seinem Stellenplan, 2026 auf 22 Mitarbeiter im Rathaus zu verzichten, kläglich gescheitert. Er wurde von den anderen Parteien niedergestimmt. Viele wollen für ein Budget 2026 alle Mitarbeiter radikal kürzen. Doch Gesundsparen ist oft die falsche Lösung, denn die nötige Infrastruktur muss erhalten werden.
