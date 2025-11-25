Müllmann packt aus: „Wir schaffen das nicht mehr“

Bürgermeister Christian Scheider ist beim Gemeinderat mit seinem Stellenplan, 2026 auf 22 Mitarbeiter im Rathaus zu verzichten, kläglich gescheitert. Er wurde von den anderen Parteien niedergestimmt. Viele wollen für ein Budget 2026 alle Mitarbeiter radikal kürzen. Doch Gesundsparen ist oft die falsche Lösung, denn die nötige Infrastruktur muss erhalten werden.