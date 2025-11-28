Mercedes gewinnt Klage gegen Rückrufanordnung

Mercedes-Benz musste auf Anordnung des KBA wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung in Europa rund 1,4 Millionen Fahrzeuge zurückrufen, davon 600.000 in Deutschland. Der Autobauer brachte die monierte Technik auch in Ordnung, beharrte aber darauf, dass diese nach geltender Rechtslage nicht illegal sei. Die Rückrufe seien fast vollständig abgeschlossen, erklärte Mercedes-Benz.