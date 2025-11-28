Vorteilswelt
„Gehe auf die 80 zu“

Comedian Kaya Yanar beendet seine Bühnenkarriere

Society International
28.11.2025 13:21
Kaya Yanar war auch schon bei der „Krone“ zu Gast, auf Instagram verkündete der deutsche ...
Kaya Yanar war auch schon bei der „Krone“ zu Gast, auf Instagram verkündete der deutsche Comedian jetzt das Ende seiner Bühnenkarriere.(Bild: Klemens Groh)

Comedian Kaya Yanar beendet seine Bühnenkarriere. „Alles, was ein Anfang hat, hat auch ein Ende“, schrieb Yanar in einer Mitteilung an seine Fans. 

„Ich bin jetzt 52 und gehe auf die 80 zu und möchte mich nun gerne auf andere Projekte und vor allem auch auf meine Familie konzentrieren und deshalb die berufliche Reiserei an den Nagel hängen“, erklärte Yanar in Botschaft.

Hier können Sie sich den Clip, den Kaya Yanar zu seinem Bühnen-Aus gepostet hat, anschauen:

„Kein Karrierenende“
Gleichzeitig betonte er: „Das ist kein Karriereende, also zumindest meinerseits.“ Den Job mache er seit 30 Jahren, „seit 25 Jahren kommen Leute und füllen die Hallen“.

Yanar („Was guckst du?!“) ist Deutscher, hat türkisch-arabische Eltern, wurde in Frankfurt geboren und lebt in der Schweiz. 2026 spiele er noch seine letzten Termine, so Yanar auch auf Instagram.

