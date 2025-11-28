Schüsse! „Besuch“ bei Ex-Partnerin eskalierte

Trotz einstweiliger Verfügung ist ein 36-Jähriger am Donnerstag in Berndorf im niederösterreichischen Bezirk Baden vor dem Haus seiner Ex-Freundin aufgetaucht. Beim Versuch, ihn festzunehmen, flüchtete der Mann, ein Polizist gab Schreckschüsse ins Erdreich ab.
Der Türke soll erst im September aus der Haft entlassen worden sein. Weil er schon in der Vergangenheit seine Ex-Partnerin massiv bedroht hatte, wurde eine einstweilige Verfügung verhängt. Doch das dürfte dem 36-Jährigen egal gewesen sein. Gegen 17.30 Uhr tauchte er trotzdem vor deren Haus in Berndorf auf. Er wurde jedoch dabei beobachtet, die Frau wählte den Notruf.
Losgerissen und davongelaufen
Als die Polizei vor Ort war, wurde nur das verlassene Auto des Mannes gefunden. Gegen 20.15 Uhr war die Suche nach ihm von Erfolg gekrönt – allerdings gab der Verdächtige beim Festnahmeversuch Fersengeld. Er konnte sich losreißen und davonlaufen. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, einer von ihnen gab dabei Schreckschüsse ins Erdreich ab. Wenig später konnte der Verdächtige festgenommen werden.
