Schüsse! „Besuch“ bei Ex-Partnerin eskalierte

Losgerissen und davongelaufen

Als die Polizei vor Ort war, wurde nur das verlassene Auto des Mannes gefunden. Gegen 20.15 Uhr war die Suche nach ihm von Erfolg gekrönt – allerdings gab der Verdächtige beim Festnahmeversuch Fersengeld. Er konnte sich losreißen und davonlaufen. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, einer von ihnen gab dabei Schreckschüsse ins Erdreich ab. Wenig später konnte der Verdächtige festgenommen werden.