EU-Verteidigungsfonds vorerst ohne Großbritannien

„Die Verhandlungen wurden in gutem Glauben geführt, aber unsere Position war immer klar: Wir werden nur Vereinbarungen unterzeichnen, die im nationalen Interesse sind und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten“, sagte der britische Minister Nick Thomas-Symonds, der für die Beziehungen zur EU zuständig ist. Dass die Gespräche nicht abgeschlossen werden konnten, sei zwar enttäuschend, die britische Rüstungsindustrie könne sich aber weiterhin zu Bedingungen für Drittstaaten an Projekten beteiligen.