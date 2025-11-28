Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gespräche gescheitert

EU-Verteidigungsfonds vorerst ohne Großbritannien

Außenpolitik
28.11.2025 14:05
Großbritannien tritt dem EU-Verteidigungsfonds SAFE (vorerst?) nicht bei.
Großbritannien tritt dem EU-Verteidigungsfonds SAFE (vorerst?) nicht bei.(Bild: AFP/JACOB KING)

Die Gespräche über einen Beitritt Großbritanniens zum EU-Verteidigungsfonds SAFE sind gescheitert. Eine Einigung sei nicht möglich gewesen, teilte die britische Regierung am Freitag mit. Damit erhält die angestrebte Neuausrichtung der Beziehungen nach dem Brexit einen schweren Rückschlag.

0 Kommentare

„Die Verhandlungen wurden in gutem Glauben geführt, aber unsere Position war immer klar: Wir werden nur Vereinbarungen unterzeichnen, die im nationalen Interesse sind und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten“, sagte der britische Minister Nick Thomas-Symonds, der für die Beziehungen zur EU zuständig ist. Dass die Gespräche nicht abgeschlossen werden konnten, sei zwar enttäuschend, die britische Rüstungsindustrie könne sich aber weiterhin zu Bedingungen für Drittstaaten an Projekten beteiligen.

„Wenn eine Einigung zu diesem Zeitpunkt nicht gefunden werden konnte, dürfen wir nicht vergessen, dass SAFE von seiner Konzeption her offen ist“, sagte auch ein Sprecher der EU-Kommission und verwies auf die Teilnahmemöglichkeiten für Drittstaaten.

Lesen Sie auch:
Von der Leyen im Gespräch mit Ratschef Costa
EU rüstet massiv auf
Gipfelerklärung erwähnt Sonderrolle Österreichs
20.03.2025
„Hören hier nicht auf“
EU-Länder geben so viel für Militär aus wie nie
02.09.2025

Premierminister Keir Starmer hatte im Mai eine „neue Ära“ in den Beziehungen Großbritanniens zur EU ausgerufen. Damals wurde eine Neuausrichtung der Verteidigungs- und Handelsbeziehungen vereinbart, die es Großbritannien nun ermöglichte, über den Beitritt zu dem 150 Milliarden Euro schweren Fonds zur Wiederaufrüstung Europas zu verhandeln.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
181.369 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
148.084 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.644 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
Gespräche gescheitert
EU-Verteidigungsfonds vorerst ohne Großbritannien
Kriegsende in Sicht?
Kreml will über den neuen Friedensplan sprechen
Dokument enthüllt
Deutschlands Geheimplan für Krieg gegen Russland
„Mehr Stabilität“
Wahlrecht neu: So will Meloni ihre Macht ausweiten
„Dort ist Komsomolsk“
Putin lobt Eroberungen mit erfundener Stadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf