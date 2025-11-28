EU-Verteidigungsfonds vorerst ohne Großbritannien

Die Gespräche über einen Beitritt Großbritanniens zum EU-Verteidigungsfonds SAFE sind gescheitert. Eine Einigung sei nicht möglich gewesen, teilte die britische Regierung am Freitag mit. Damit erhält die angestrebte Neuausrichtung der Beziehungen nach dem Brexit einen schweren Rückschlag.
„Die Verhandlungen wurden in gutem Glauben geführt, aber unsere Position war immer klar: Wir werden nur Vereinbarungen unterzeichnen, die im nationalen Interesse sind und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten“, sagte der britische Minister Nick Thomas-Symonds, der für die Beziehungen zur EU zuständig ist. Dass die Gespräche nicht abgeschlossen werden konnten, sei zwar enttäuschend, die britische Rüstungsindustrie könne sich aber weiterhin zu Bedingungen für Drittstaaten an Projekten beteiligen.
„Wenn eine Einigung zu diesem Zeitpunkt nicht gefunden werden konnte, dürfen wir nicht vergessen, dass SAFE von seiner Konzeption her offen ist“, sagte auch ein Sprecher der EU-Kommission und verwies auf die Teilnahmemöglichkeiten für Drittstaaten.
Premierminister Keir Starmer hatte im Mai eine „neue Ära“ in den Beziehungen Großbritanniens zur EU ausgerufen. Damals wurde eine Neuausrichtung der Verteidigungs- und Handelsbeziehungen vereinbart, die es Großbritannien nun ermöglichte, über den Beitritt zu dem 150 Milliarden Euro schweren Fonds zur Wiederaufrüstung Europas zu verhandeln.
