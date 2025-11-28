Verteidigungsminister Rumäniens tritt zurück

Er wolle nicht, dass seine „persönlichen Fehler“ von der wichtigen Aufgabe ablenkten, Rumänien vor Russland zu schützen, teilte Mosteanu auf Facebook mit. „Rumänien und Europa stehen unter russischem Angriff. Unsere nationale Sicherheit muss um jeden Preis geschützt werden. Ich möchte nicht, dass Diskussionen über meine Ausbildung und Fehler, die ich vor Jahren gemacht habe, diejenigen, die das Land derzeit führen, von ihrer schwierigen Aufgabe ablenken“, hieß es weiter.