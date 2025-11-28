Verteidigungsminister Rumäniens tritt zurück

Der rumänische Verteidigungsminister Ionut Mosteanu hat zugegeben, in seinem Lebenslauf falsche Angaben gemacht zu haben. Er gab einen Abschluss an einer Universität an, an der er gar nie studiert hatte. Am Freitag ist er zurückgetreten.
Er wolle nicht, dass seine „persönlichen Fehler“ von der wichtigen Aufgabe ablenkten, Rumänien vor Russland zu schützen, teilte Mosteanu auf Facebook mit. „Rumänien und Europa stehen unter russischem Angriff. Unsere nationale Sicherheit muss um jeden Preis geschützt werden. Ich möchte nicht, dass Diskussionen über meine Ausbildung und Fehler, die ich vor Jahren gemacht habe, diejenigen, die das Land derzeit führen, von ihrer schwierigen Aufgabe ablenken“, hieß es weiter.
Zuvor hatten rumänische Medien von der falschen Angabe im Lebenslauf berichtet. Nach dem Rücktritt übernimmt Wirtschafts- und Tourismusminister Radu Miruta das Verteidigungsressort vorübergehend. Das gab Rumäniens Regierungschef Ilie Bolojan bekannt.
