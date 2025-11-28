Peter Eder bewirbt sich als Salzburger SPÖ-Chef

Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2023 erzielten die Sozialdemokraten mit 17,9 Prozent (minus 2,2 Prozentpunkte gegenüber 2019) ihr historisch schlechtestes Ergebnis. Oft spekulierte man, wer die Partei als alleiniger Chef in die Zukunft und in die nächste Wahl führen soll. Heißester Kandidat war stets Eder, doch der zierte sich immer wieder – bis heute.