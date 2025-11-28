Italiens Zitronen: Österreich unter Top-3-Märkten

Verfrühter Saisonstart

Die italienische Zitrussaison begann dieses Jahr etwas früher als im Vorjahr. Die Qualität der Früchte gilt als sehr gut, insbesondere beim Geschmack. Die Erntemengen liegen derzeit unter denen der vergangenen Saison. Während die Auslandsnachfrage steigt, zeigt sich der Binnenmarkt schwächer als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.