Euro NCAP bestraft reine Touchscreen-Bedienung

Große Bedeutung bekommt die Sicherheit nach dem Unfall, vor allem bei E-Autos: Elektrische Türgriffe müssen nach einem Crash noch funktionieren, Hochvoltbatterien sicher abgeschaltet werden und das Auto soll im Falle eines Batteriebrandrisikos warnen – auch beim Laden nach einem Unfall. Notrufsysteme sollen zudem die Zahl der Insassen zuverlässig übermitteln, um Rettungskräften die Arbeit zu erleichtern. Für Autokäufer dürfte der Sterne-Vergleich somit ab 2026 aussagekräftiger werden – aber auch dazu führen, dass ältere Modelle ohne technische Updates im Ranking zurückfallen.