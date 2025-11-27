Euro NCAP bestraft reine Touchscreen-Bedienung

Die Sternewertung von Euro NCAP wird strenger und aussagekräftiger. Unter anderem wird künftig ein Trend bestraft, der sich quer durch die Hersteller und Modellreihen zieht: der Verzicht auf Knöpfe zugunsten einer reinen Touchscreen-Bedienung.
Fünf Sterne im Crash-Test sind ab dem kommenden Jahr deutlich schwieriger zu erreichen. Wenn die Fahrzeugsicherheitsorganisation Euro NCAP Anfang 2026 ihre Bewertungsregeln grundlegend umstellt, droht unter anderem droht Autos, die auf reine Touchscreen-Bedienung setzen, eine Abwertung. Nach eigenen Angaben handelt es sich um die größte Reform seit Einführung der Gesamt-Sternewertung im Jahr 2009.
Künftig wird die Sicherheit in vier Bereichen bewertet: sicheres Fahren, Unfallvermeidung, Crash-Schutz und Sicherheit nach dem Unfall. Jeder Block wird mit bis zu 100 Punkten bewertet, bestimmte Mindestwerte in jedem Bereich sind Voraussetzung für die begehrten fünf Sterne.
Abwertung auch bei nervenden Warnungen
Eine wichtige Rolle spielen künftig das tatsächliche Fahrverhalten und die Bedienung: Assistenzsysteme werden nicht mehr nur auf dem Testgelände geprüft, sondern auch im realen Straßenverkehr. Systeme, die zwar Unfälle verhindern, den Fahrer aber mit ständigen Warnungen nerven oder unberechenbar eingreifen, sollen künftig schlechter abschneiden. Auch die Bedienlogik wird bewertet - inklusive der Frage, ob wichtige Funktionen weiterhin über physische Tasten erreichbar sind und damit weniger ablenken.
Bei der Unfallvermeidung weitet Euro NCAP die Szenarien aus, etwa für Stadtverkehr mit Radfahrern, Fußgängern und motorisierten Zweirädern. Neu geprüft werden auch Systeme, die Fehlbedienungen wie den versehentlichen Tritt aufs Gaspedal statt auf die Bremse erkennen. Beim Crash-Schutz fließen künftig mehr unterschiedliche Körpergrößen und -typen in die Tests ein, von Kindern bis zu kleineren und größeren Erwachsenen. Zudem wird der Fußgängerschutz rund um die Windschutzscheibe stärker gewichtet.
Große Bedeutung bekommt die Sicherheit nach dem Unfall, vor allem bei E-Autos: Elektrische Türgriffe müssen nach einem Crash noch funktionieren, Hochvoltbatterien sicher abgeschaltet werden und das Auto soll im Falle eines Batteriebrandrisikos warnen – auch beim Laden nach einem Unfall. Notrufsysteme sollen zudem die Zahl der Insassen zuverlässig übermitteln, um Rettungskräften die Arbeit zu erleichtern. Für Autokäufer dürfte der Sterne-Vergleich somit ab 2026 aussagekräftiger werden – aber auch dazu führen, dass ältere Modelle ohne technische Updates im Ranking zurückfallen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.