Hier gibt’s Fuschlsee-Blick für nur 260 Euro Miete

Kein Jahr ist es her, dass die Direktoren der Schloss Fuschl Betriebe beim Spatenstich der 80 neuen Mitarbeiterwohnungen durch den Schnee gestapft sind. Am Donnerstag wurden – wieder im Schnee – die Schlüssel für den mittlerweile komplett eingerichteten Neubau offiziell übergeben. Aber nicht nur gebaut wurde im Eilzugstempo, ab heute werden bereits die ersten Mitarbeiter der Schloss Fuschl Betriebe ihre neuen Wohnungen beziehen.