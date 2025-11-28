Vorteilswelt
Neubau fertiggestellt

Hier gibt’s Fuschlsee-Blick für nur 260 Euro Miete

Salzburg
28.11.2025 14:00
Hofs neue Bürgermeisterin Daniela Rosenegger übergibt vor dem Haus Salz und Brot an ...
Hofs neue Bürgermeisterin Daniela Rosenegger übergibt vor dem Haus Salz und Brot an Arabella-Hospitality-Chef KarlHeinz Pawlizki.(Bild: Markus Tschepp)

Rund 80 Mitarbeiter der Schloss Fuschl Betriebe beziehen ab heute ihren neuen Wohnungen. In unter einem Jahr Bauzeit entstanden direkt an der Wolfgangsee Bundesstraße die neuen Unterkünfte für die Angestellten. 

Kein Jahr ist es her, dass die Direktoren der Schloss Fuschl Betriebe beim Spatenstich der 80 neuen Mitarbeiterwohnungen durch den Schnee gestapft sind. Am Donnerstag wurden – wieder im Schnee – die Schlüssel für den mittlerweile komplett eingerichteten Neubau offiziell übergeben. Aber nicht nur gebaut wurde im Eilzugstempo, ab heute werden bereits die ersten Mitarbeiter der Schloss Fuschl Betriebe ihre neuen Wohnungen beziehen.

Das Mitarbeiterhaus, das direkt an der Wolfgangsee Bundesstraße gegenüber dem Arabella Jagdhof errichtet wurde, verfügt über möblierte Ein- und Zweizimmerwohnungen. Jede von ihnen ist mit einem eigenen Balkon oder einer Terrasse ausgestattet.

So sehe die neuen Wohnungen innen aus.
So sehe die neuen Wohnungen innen aus.(Bild: Markus Tschepp)

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die neuen Wohnungen bereits sehnsüchtig erwartet. Sie freuen sich auf moderne Wohneinheiten, teils mit Seeblick“, sagt Karl-Heinz Pawlizki, Chef der Arabella Hospitality SE.

Das Ganze hat – für Salzburg ungewöhnlich – ausnahmsweise einmal nicht seinen Preis: 260 Euro kostet die Miete einer Einzimmerwohnung. Fahrradabstellplätze, E-Ladestationen und ein Gemeinschaftsgarten sind inbegriffen.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Folgen Sie uns auf