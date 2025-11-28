„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Der stattliche American Staffordshire Terrier-Rüde Deimus (11 Jahre) sucht nach einem Lebensplatz bei Menschen, die ihm mit Geduld, Verständnis und Erfahrung begegnen. Bei Fremden ist er eher misstrauisch, hier benötigt er eine gewisse Zeit zum Auftauen. Einmal ins Herz geschlossen, hat man in Deimus einen charakterstarken und treuen Hund an seiner Seite.
Tel.: 0732/247887.
Der junge Kater Cosmo ist unsagbar verschmust. Obwohl er deformierte Vorderbeine hat, schränkt ihn das in seiner Lebensfreude und Energie nicht im Geringsten ein. Am liebsten sind ihm ausgiebige Kuscheleinheiten, außerdem liebt er Spiele mit Artgenossen. Wohnungshaltung wäre perfekt für Cosmo. Tel.: 0664/8485571.
Das Kaninchen Amara (2 Monate) ist neugierig und fühlt sich in Gesellschaft von Artgenossen am wohlsten. Ein artgerechtes Zuhause in einem Gehege, wo sie auch in einen Außenbereich hoppeln kann, wäre ideal für das kleine Kaninchen. Tel.: 0732/247887.
Bereits 2016 wurde Stanislaus (10 Jahre) als abgemagerter Fundhund im Tierheim abgegeben. Seither hat er sich zu einem wahren Charmeur entwickelt, der sich gegenüber seinen vertrauten Bezugspersonen liebevoll und anhänglich verhält. Mit Artgenossen ist der Rüde nur bedingt verträglich, Katzen und Kleintiere sollten nicht mit ihm zusammenleben.
Tel.: 0732/247887.
Angela (2 Jahre) ist eine scheue Samtpfote, die gemeinsam mit ihren drei Kitten mittels Lebensfalle gesichert wurde. Menschen gegenüber ist sie vorsichtig und braucht viel Ruhe und Geduld. Am Idealsten wäre für Angela ein Platz, wo ihr Freigang geboten wird, damit sie sich in ihrem eigenen Tempo entfalten und sicher fühlen kann. Tel.: 0732/247887
Anya (2 Monate) ist ein lebhaftes Löwenkopf-Kaninchen, das aktuell in einer harmonischen Außengruppe aufwächst. Sie ist verspielt, sozial und orientiert sich gerne an ihren Artgenossen. In ihrem neuen Zuhause sollte sich bereits entweder ein männliches, kastriertes Tier befinden, oder sie sollte dorthin mindestens ein Gruppenmitglied mitnehmen dürfen. Tel.: 0732/247887.
