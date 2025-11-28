„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Angela (2 Jahre) ist eine scheue Samtpfote, die gemeinsam mit ihren drei Kitten mittels Lebensfalle gesichert wurde. Menschen gegenüber ist sie vorsichtig und braucht viel Ruhe und Geduld. Am Idealsten wäre für Angela ein Platz, wo ihr Freigang geboten wird, damit sie sich in ihrem eigenen Tempo entfalten und sicher fühlen kann. Tel.: 0732/247887