So übersteht das Bike die Winterpause perfekt

Bei Maschinen mit Metalltank ist es sinnvoll, diesen bis zum Rand zu füllen, um Rostbildung zu vermeiden. Besitzer von Vergasermotoren sollten zudem daran denken, die Schwimmerkammern zu leeren. Dazu einfach am Ende der letzten Fahrt den Benzinhahn schließen und den Motor so lange laufen lassen, bis er von selbst ausgeht. Alternativ können die Kammern auch per Ablassschraube entleert werden. So bleibt der Vergaser frei von Ablagerungen.