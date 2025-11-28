„Zu spät, aber …“: Fans reagieren auf Stöger-Aus

Kulovits und – als zusätzlicher Assistent – Luka Pavlovic spielen jetzt erneut Feuerwehr in Hütteldorf. Diese Aufgabe hatte der 42-Jährige bereits heuer im Frühling inne, als sich Rapid von Robert Klauß getrennt hatte. „Stefan Kulovits und das weitere Betreuerteam werden jede Unterstützung haben, damit wir rasch eine Trendwende erleben“, sagte Geschäftsführer Sport Markus Katzer. „Nun muss der volle Fokus auf die letzten Spiele des Jahres gelegt werden, parallel sondieren wir selbstverständlich den Markt nach geeigneten Persönlichkeiten für die Position des Cheftrainers ohne einen Schnellschuss machen zu wollen.“