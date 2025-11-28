Haft-Ausbrecher in Frankreich wieder festgenommen

Ein Mann, der Sägeblätter in das Gefängnis geliefert hatte, wurde laut der Staatsanwaltschaft kürzlich verurteilt. Erst am Vortag war ein weiterer Häftling wieder festgenommen worden, dem ein Ausbruch aus einer Anstalt bei Rennes gelungen war. Er war bei einem Gruppen-Besuch in ein Planetarium gekommen, wurde inzwischen aber wieder aufgegriffen. Justizminister Gérald Darmanin wird dafür kritisiert, sich ausschließlich um die von ihm initiierten Hochsicherheitstrakte für Drogenbosse zu kümmern. Die Gefängnisse in Frankreich sind seit Jahren überbelegt. In vielen Einzelzellen stehen daher Etagenbetten oder werden Matratzen auf den Boden gelegt.