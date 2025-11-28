Das Training in Katar – ab 14.30 Uhr LIVE

Nach dem folgenreichen Millimeter-Strafdrama von Las Vegas steht McLaren im explosiven Doppelkampf um den WM-Titel in der Formel 1 gegen Max Verstappen unter Druck. Noch hat Lando Norris mit 24 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri und Red Bulls Alleinunterhalter Verstappen alles in der eigenen Hand. Beim Sprint-Wochenende in Katar könnte sich der Brite erstmals die WM-Krone aufsetzen, sofern der 26-Jährige zwei Zähler mehr sammelt als seine Rivalen.