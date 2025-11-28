Orban schlägt Ungarn für Friedensverhandlung vor

Wie berichtet, reisen US-Vertreterinnen und US-Vertreter in der kommenden Woche nach Moskau, um Gespräche mit der russischen Seite zu führen. Orban unterstützte zuletzt den ursprünglichen Friedensplan der Vereinigten Staaten, der Kritik wegen seiner Zugeständnisse für Russland erhalten hatte. Bei Nachverhandlungen sollen inzwischen einige Punkte entschärft worden sein. Orban behauptete, die EU hätte den ursprünglichen Trump-Plan „sabotiert“, weil sie den Krieg fortsetzen wolle. Um den neuen Entwurf soll es in den Gesprächen zwischen der russischen und US-Seite in Moskau gehen.