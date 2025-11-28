Deutschlands Geheimplan für Krieg gegen Russland

Marode Infrastruktur als Schwachpunkt

Diese Voraussetzung offenbart, was aktuell der große Schwachpunkt des Plans ist: Während im Kalten Krieg etwa Autobahnen extra so gebaut wurden, dass sie auch als Notfall-Landebahnen dienen können, ist das jetzt längst nicht mehr der Fall. Tunnel und Brücken sind teils zu schmal oder zu schwach, als dass Militärkonvois sie nutzen könnten. Generell ist Deutschlands Infrastruktur marode: Viele Autobahnen und Autobahnbrücken brauchen dringend Reparaturen, Deutschlands Häfen in der Nord- und Ostsee müssten ebenfalls für Milliarden ausgebaut werden, um den Ansprüchen der NATO gerecht zu werden.