Vermisste Grazerin: Ex-Freund wurde ausgeliefert

Der Ex-Freund der vermissten Influencerin wurde am Freitag aus dem slowenischen Maribor von Polizisten nach Graz gebracht und ist hier an die steirischen Kollegen vom Landeskriminalamt übergeben worden. Der Verdächtige soll nun erst einvernommen werden, dann werde darüber entschieden, ob er in Untersuchungshaft genommen werde, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zur APA. Man erwarte sich von der direkten Befragung des 31-Jährigen weitere Erkenntnisse: „Das ist der nächste größere Schritt.“