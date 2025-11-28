Vorteilswelt
Von Slowenien

Vermisste Grazerin: Ex-Freund wurde ausgeliefert

Steiermark
28.11.2025 13:06
In diesem Wohnhaus hat Stefanie P. gewohnt, seit Sonntag fehlt von ihr jede Spur.
In diesem Wohnhaus hat Stefanie P. gewohnt, seit Sonntag fehlt von ihr jede Spur.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, Screenshot I oesterreichfindeteuch.at)

Im Fall der vermissten Grazer Influencerin ist am Freitag ihr Ex-Freund an Österreich ausgeliefert worden. Die Suche nach der Frau in Slowenien verlief bisher erfolglos.

0 Kommentare

Der Ex-Freund der vermissten Influencerin wurde am Freitag aus dem slowenischen Maribor von Polizisten nach Graz gebracht und ist hier an die steirischen Kollegen vom Landeskriminalamt übergeben worden. Der Verdächtige soll nun erst einvernommen werden, dann werde darüber entschieden, ob er in Untersuchungshaft genommen werde, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zur APA. Man erwarte sich von der direkten Befragung des 31-Jährigen weitere Erkenntnisse: „Das ist der nächste größere Schritt.“

Verdächtige bei Befragungen wenig kooperativ
Die beiden Verwandten des Ex-Freundes, die in Graz festgenommen worden waren, befinden sich in Gewahrsam in der Grazer Justizanstalt Jakomini. Es handelt sich, wie berichtet, um den Bruder und den Stiefvater, die wie der Verdächtige slowenische Staatsbürger sind, aber in Graz leben. Alle drei haben sich in den Befragungen bisher wenig kooperativ gezeigt.

Festnahme bei brennendem Pkw
Die Suchaktionen der slowenischen Polizei haben bisher keine Hinweise auf die vermisste Frau ergeben. Zuletzt war ein Grundstück von Verwandten des Verdächtigen südlich von Maribor/Marburg abgesucht worden. Der Slowene war am Montagabend im Bereich eines Casinos gleich südlich des Grenzübergangs Spielfeld/Šentilj festgenommen worden. Er hatte sich in der Nähe seines brennenden Pkw befunden.

