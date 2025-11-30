Vanessa Hudgens ist zum zweiten Mal Mama geworden!

Die „High School Musical“-Ikone ist wieder Mama geworden! Vanessa Hudgens und ihr Ehemann, Baseball-Profi Cole Tucker, haben die Geburt ihres zweiten Kindes mit einem herzlich ehrlichen Post aus dem Kreißsaal-Krankenhausbett geteilt.
Die Familie wächst weiter: Vanessa Hudgens (36) und Cole Tucker (29) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Nur etwas mehr als ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes verkündete die Schauspielerin am Samstagabend, dass ihr zweites Baby gesund auf der Welt ist.
Ehrliches Update aus dem Kreißsaal
Anstatt eines perfekt inszenierten Fotoshootings wählte Hudgens einen authentischen Weg, um die frohe Botschaft zu teilen. Auf Instagram postete sie ein Bild, das sie sichtlich erschöpft, aber glücklich im Krankenhausbett zeigt, während sie die Hand ihres Mannes hält.
Hier finden Sie das Posting eingebunden:
Herrlich ehrlich: Baby rauspressen, Blutgefäße platzen ...
Dazu schrieb sie mit ihrem typischen Humor: „Tja …. Ich habe es getan. Habe noch ein Baby bekommen!!! Was für ein wilder Ritt eine Geburt doch ist. Ein riesiges Lob an alle Mamas da draußen. Es ist wirklich unglaublich, wozu unsere Körper fähig sind.“
In ihrer Instagram-Story legte sie sogar noch nach und zeigte die weniger glamouröse Seite der Entbindung: Sie teilte ein Selfie, auf dem ein geplatztes Blutgefäß in ihrem Auge zu sehen war, ein Resultat der Anstrengung während der Presswehen.
Ihr Kommentar dazu: „Geburt. Babys herauspressen und Blutgefäße platzen lassen, loooool.“
Prominente Glückwünsche
Die Kommentarspalte füllte sich rasend schnell mit Herzchen und Glückwünschen von Fans und prominenten Freunden. Cara Delevingne kommentierte mit einer Reihe roter Herzen. Schauspielkollegin Aly Michalka schrieb: „Glückwunsch, Vanessa! Super Mom Vibes.“ Auch Mario Lopez und Zoey Deutch reihten sich in die Schar der Gratulanten ein.
Geheimnis um Name und Geschlecht
Wie schon bei ihrem ersten Kind, das im Juli 2024 zur Welt kam, halten sich Hudgens und Tucker bedeckt, was die Details angeht. Bisher haben die beiden weder das Geschlecht noch den Namen des Neugeborenen verraten. Diese Diskretion ist für das Paar nicht ungewöhnlich.
Auch bei ihrem Erstgeborenen schützten sie die Privatsphäre streng, nachdem Paparazzi die Geburt enthüllt hatten, bevor die Eltern selbst bereit waren, die Nachricht zu teilen.
Ein turbulentes Jahr für das Paar
Für Vanessa Hudgens und Cole Tucker geht es Schlag auf Schlag. Nachdem sie ihre zweite Schwangerschaft erst im Juli 2025 mit einem süßen „Runde zwei!!!!“-Post verkündet hatten, halten sie nun, nur fünf Monate später, ihr neues Familienmitglied in den Armen. Das Paar hatte sich im Dezember 2023 in Tulum, Mexiko, das Jawort gegeben. Mit zwei Kindern unter zwei Jahren dürfte es im Hause Hudgens-Tucker nun definitiv nicht langweilig werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.