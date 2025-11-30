Vanessa Hudgens ist zum zweiten Mal Mama geworden!

Ein turbulentes Jahr für das Paar

Für Vanessa Hudgens und Cole Tucker geht es Schlag auf Schlag. Nachdem sie ihre zweite Schwangerschaft erst im Juli 2025 mit einem süßen „Runde zwei!!!!“-Post verkündet hatten, halten sie nun, nur fünf Monate später, ihr neues Familienmitglied in den Armen. Das Paar hatte sich im Dezember 2023 in Tulum, Mexiko, das Jawort gegeben. Mit zwei Kindern unter zwei Jahren dürfte es im Hause Hudgens-Tucker nun definitiv nicht langweilig werden.