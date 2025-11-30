Vorteilswelt
Interessante Szene

Barca siegt – aber Raphina muss Flick trösten

La Liga
30.11.2025 11:38
Hansi Flick musste von Raphina regelrecht getröstet werden.
Hansi Flick musste von Raphina regelrecht getröstet werden.(Bild: AFP/APA/Josep LAGO, Twitter.com/fabrizioromano)

Dass der FC Barcelona am Samstag 3:1 gegen Alaves gewann und zumindest vorerst wieder Tabellenführer ist, stimmte Coach Hansi Flick offenbar nicht glücklich. Er musste von Raphina getröstet werden.

Es ist ein interessante Szene. Das Spiel ist zu Ende, Barca hat 3:1 gesiegt. auf der Betreuerbank sitzt einsam und verlassen Hansi Flick, einem Häufchen Elend gleich. Stürmerstar Raphine beugt sich über seinen Coach und redet auf ihn ein, er scheint seinen Chef regelrecht trösten zu müssen. Flick sauer und verzweifelt, obwohl sein Team gerade, zumindest temporär, die Tabellenführung erobert hat? Scheint ganz so, immer wieder schüttelt er ungläubig den Kopf.

Mäßige Entwicklung
War die Leistung seiner Schützlinge in den 90 Minuten zuvor so schlimm? Naja, das Schild „Galaauftritt“ lässt sich den Barca-Spielern tatsächlich schwer umhängen. In der Abwehr fast schon obligat anfällig, konnten sich die „Blaugrana“ mehrmals bei Goalie Joan Garcia bedanken, dass er seine Mannschaft im Spiel hielt. Spielerische Entwicklung gegenüber der 0:3-Pleite unter der Woche in der Champions League? Tatsächlich nur schwer erkennbar.

Jubel bei den Katalanen
Sieg gegen Alaves
Barca nach frühem Schreck zurück an Tabellenspitze
29.11.2025

„Er sagte mir das Gleiche“
Und das scheint dem Trainer zuzusetzen. Und was wurde jetzt gesprochen zwischen ihm und Raphina? „Er sagte nach Schlusspfiff zu mir das Gleiche wie beim letzten Mal: dass wir uns verbessern werden. Und dass in den nächsten Spielen alles besser wird. Ja, hört sich dezent ungläubig, fast resignierend an.

Seine Mannschaft habe „nicht die Kontrolle und die Intensität der letzten Saison“, so Flick weiter: „Die Saison läuft gut mit vier Liga-Siegen in Serie, aber wir dürfen uns nicht damit zufriedengeben. Wir müssen uns verbessern.“

„Wir können mehr“
Das sieht auch Raphina, der „Therapeut“, so. „Der Trainer hat gesagt, dass wir viel mehr können und viel mehr auf dem Platz bieten können. Das sehe ich genauso.“ Immerhin herrscht dahingehend Konsens.

Porträt von krone Sport
krone Sport
