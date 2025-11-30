Wasser-Notstand im Großraum Athen ausgerufen

Die griechische Regierung hatte schon vergangenen Monat angekündigt, im Laufe des nächsten Jahrzehnts 2,5 Milliarden Euro in die Wasser-Infrastruktur zu investieren. Unter anderem sollen bis 2029 zwei Zuflüsse des Acheloos im Westen des Landes umgeleitet werden. Außerdem sollen Bohrungen und Entsalzungsanlagen die Wasserversorgung verbessern. Laut Umweltministerium werden derzeit auf mehr als 40 Inseln mehr als 150 Wasser-Projekte mit einem Umfang von mehr als 320 Millionen Euro umgesetzt.