Fulminanter Saisonstart mit Rita Ora in Ischgl

Am Samstagabend verwandelte sich der Parkplatz der Silvrettaseilbahn in eine glitzernde Open-Air-Bühne: Das legendäre „Top of the Mountain Opening Concert“ mit der britischen Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Rita Ora lockte Tausende Besucher nach Ischgl. Letztlich war die Rede von rund 13.000 Musik- und Wintersportbegeisterten.