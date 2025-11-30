Fulminanter Saisonstart mit Rita Ora in Ischgl

Die britische Popsängerin Rita Ora hat Samstagabend mit dem „Top of the Mountain Opening Concert“ den Startschuss für die Skisaison im Tiroler Wintersport-Mekka Ischgl gegeben. 13.000 Fans und Konzertbesucher waren sprichwörtlich aus dem Häuschen!
Am Samstagabend verwandelte sich der Parkplatz der Silvrettaseilbahn in eine glitzernde Open-Air-Bühne: Das legendäre „Top of the Mountain Opening Concert“ mit der britischen Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Rita Ora lockte Tausende Besucher nach Ischgl. Letztlich war die Rede von rund 13.000 Musik- und Wintersportbegeisterten.
Die Sängerin präsentierte eine Mischung aus ihren internationalen Chart-Erfolgen und aktuellen Songs und füllte die winterliche Kulisse mit beeindruckender Energie, starker Bühnenpräsenz und kraftvollen Vocals. Mit Hits wie „Your Song“, „Anywhere“ oder dem krönenden Abschlusslied „Let You Love Me“ brachte sie das Publikum zum Mitsingen und Tanzen.
Warm-up und Ausklang mit DJ
Bereits vor Konzertbeginn hatte DJ Tiffany Seguí für die perfekte Einstimmung gesorgt. Auch nach Rita Oras Auftritt hielt sie die Stimmung aufrecht und verwandelte das Konzertgelände in Ischgl in eine tanzende Winterparty unter freiem Himmel.
„Beeindruckender Start in die Wintersaison“
Die Veranstalter waren ebenso euphorisch: „Bei traumhaften Pistenverhältnissen und einem musikalischen Highlight der Extraklasse ist Ischgl ein besonders beeindruckender Start in die Wintersaison gelungen.“
