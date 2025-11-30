Wiesberger beendet Brisbane-Turnier als Zehnter

Bernd Wiesberger hat das zur World Tour zählende Australian PGA Championship in Brisbane auf dem geteilten zehnten Platz beendet.
Der Burgenländer legte am Sonntag eine 70er-Runde hin und hielt damit seine Platzierung vom Vortag. Am Ende lag Wiesberger im Royal Queensland elf unter Par. Der Spanier David Puig holte sich nach einer 66 bei gesamt 18 unter Par den Sieg. Es ist der erste des 23-Jährigen auf der World Tour.
