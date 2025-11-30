Jenseits des Schnurrens: Was „Dr. Katze“ bewirkt

Hoffnung auf vier Pfoten

Der Moment, in dem sich ein Kater behutsam an ein angespanntes Kind schmiegt und zu schnurren beginnt, kann alles verändern. Das Schnurren wirkt nachweislich beruhigend, denn es liegt im tiefen Frequenzbereich von 25 bis 150 Hertz. Es senkt Stresshormone, stabilisiert Kreislauf und fördert Entspannung. Für viele Kinder ist dieser Augenblick der erste Schritt zurück in Ruhe, Sicherheit und Lebensfreude.