Jenseits des Schnurrens: Was „Dr. Katze“ bewirkt

Katzen sind stille Meister der Empathie und revolutionieren die Therapie traumatisierter Menschen. Gewinnen Sie das Buch, das dieses Geheimnis lüftet: Wir verlosen fünf Exemplare von „Dr. Katze – Therapie auf samtenen Pfoten“, signiert von Therapiekater „Jonathan“!
Katzen besitzen ein erstaunlich feines Sensorium und spüren die Gefühle ihrer menschlichen Begleiter oft präziser, als man es ahnen könnte. Eine Fähigkeit, die sie zu beeindruckenden Co-Therapeuten macht. Am „Lichtblickhof“ in Österreich, einem besonderen Kinderhospiz für schwerkranke und traumatisierte Kinder, gehören Therapiekater wie „Jonathan“ und „Fuchur“ längst zum Team.
Hoffnung auf vier Pfoten
Der Moment, in dem sich ein Kater behutsam an ein angespanntes Kind schmiegt und zu schnurren beginnt, kann alles verändern. Das Schnurren wirkt nachweislich beruhigend, denn es liegt im tiefen Frequenzbereich von 25 bis 150 Hertz. Es senkt Stresshormone, stabilisiert Kreislauf und fördert Entspannung. Für viele Kinder ist dieser Augenblick der erste Schritt zurück in Ruhe, Sicherheit und Lebensfreude.
Das neue Buch „Dr. Katze – Therapie auf samtenen Pfoten“ bündelt das fundierte Wissen von drei Expertinnen und zeigt, wie Katzen in der Begleitung von traumatisierten Menschen wirken und warum ihre Präsenz Hoffnung schenken kann. Es gewährt berührende Einblicke in eine Therapieform, die Herzen öffnet und Wege aus der Dunkelheit weist.
Jetzt exklusiv gewinnen!
Das Buch ist im ecoWing-Verlag erschienen und im Buchfachhandel erhältlich – ISBN: 978-3-7110-0345-4. Die „Krone“-Tierecke verlost fünf Exemplare von „Dr. Katze – Therapie auf samtenen Pfoten“, jedes versehen mit einer echten Pfotensignatur von Therapiekater „Jonathan“.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, füllen Sie bitte das untenstehende Formular vollständig aus, beantworten Sie die Gewinnfrage und senden Sie uns Ihre Lösung bis zum 3. Dezember 2025. Wir drücken Ihnen die Daumen!