Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Buch-Gewinnspiel

Jenseits des Schnurrens: Was „Dr. Katze“ bewirkt

Tierecke
30.11.2025 11:00
Therapiekater „Jonathan“ signiert leidenschaftlich gerne Bücher.
Therapiekater „Jonathan“ signiert leidenschaftlich gerne Bücher.(Bild: Krone KREATIV/Roswitha Zink/Lichtblickhof)

Katzen sind stille Meister der Empathie und revolutionieren die Therapie traumatisierter Menschen. Gewinnen Sie das Buch, das dieses Geheimnis lüftet: Wir verlosen fünf Exemplare von „Dr. Katze – Therapie auf samtenen Pfoten“, signiert von Therapiekater „Jonathan“!

Katzen besitzen ein erstaunlich feines Sensorium und spüren die Gefühle ihrer menschlichen Begleiter oft präziser, als man es ahnen könnte. Eine Fähigkeit, die sie zu beeindruckenden Co-Therapeuten macht. Am „Lichtblickhof“ in Österreich, einem besonderen Kinderhospiz für schwerkranke und traumatisierte Kinder, gehören Therapiekater wie „Jonathan“ und „Fuchur“ längst zum Team.

Hoffnung auf vier Pfoten
Der Moment, in dem sich ein Kater behutsam an ein angespanntes Kind schmiegt und zu schnurren beginnt, kann alles verändern. Das Schnurren wirkt nachweislich beruhigend, denn es liegt im tiefen Frequenzbereich von 25 bis 150 Hertz. Es senkt Stresshormone, stabilisiert Kreislauf und fördert Entspannung. Für viele Kinder ist dieser Augenblick der erste Schritt zurück in Ruhe, Sicherheit und Lebensfreude.

Die Autorinnen des Buches arbeiten alle im Bereich der tiergestützten Therapie mit Katzen, um ...
Die Autorinnen des Buches arbeiten alle im Bereich der tiergestützten Therapie mit Katzen, um Menschen in Trauma- und Trauersituationen zu helfen.(Bild: Martin Kreil)

Das neue Buch „Dr. Katze – Therapie auf samtenen Pfoten“ bündelt das fundierte Wissen von drei Expertinnen und zeigt, wie Katzen in der Begleitung von traumatisierten Menschen wirken und warum ihre Präsenz Hoffnung schenken kann. Es gewährt berührende Einblicke in eine Therapieform, die Herzen öffnet und Wege aus der Dunkelheit weist.

Lesen Sie auch:
Katzen sind sehr feinfühlig. Sie spüren, ob wir gestresst, traurig oder entspannt sind.
Katzen als Helfer
Unsere Samtpfoten als Therapeuten bringen Glück
22.11.2025

Jetzt exklusiv gewinnen!
Das Buch ist im ecoWing-Verlag erschienen und im Buchfachhandel erhältlich – ISBN: 978-3-7110-0345-4. Die „Krone“-Tierecke verlost fünf Exemplare von „Dr. Katze – Therapie auf samtenen Pfoten“, jedes versehen mit einer echten Pfotensignatur von Therapiekater „Jonathan“. 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, füllen Sie bitte das untenstehende Formular vollständig aus, beantworten Sie die Gewinnfrage und senden Sie uns Ihre Lösung bis zum 3. Dezember 2025. Wir drücken Ihnen die Daumen!

Porträt von Diana Zwickl
Diana Zwickl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Sie sind eigensinnig, grazil, haben sieben Leben und wissen ganz genau, wie sie den Menschen an ...
Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
234.611 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
116.424 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
107.975 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
652 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf