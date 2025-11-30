Landwirt stürzt im Stall mehrere Meter in den Tod

Ein pensionierter Landwirt ist am Samstag im obersteirischen Lassing (Bezirk Liezen) im Stall mehrere Meter tief auf den eingestreuten Betonboden des Jungviehs gestürzt und ums Leben gekommen.
Angehörige hatten den 80-Jährigen entdeckt, doch der gerufene Notarzt konnte dem Bauer nicht mehr helfen. Der Steirer starb noch an der Unfallstelle, hieß es am Sonntag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.
Wollte Jungtiere beobachten
Der Senior war gegen 11 Uhr über das ebenerdig gelegene Heu- und Strohlager auf eine Holzplattform gestiegen. Von dort wollte er die Jungtiere beobachten, doch aus unbekannter Ursache fiel er etwa sechs Meter tief auf den Stallboden.
Lag bewusstlos zwischen dem Jungvieh
Als die Angehörigen ihn fanden, lag er schwer verletzt und bewusstlos zwischen dem Jungvieh. Obwohl das Rote Kreuz sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz waren, gab es für den 80-Jährigen keine Hilfe mehr. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.