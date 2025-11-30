Landwirt stürzt im Stall mehrere Meter in den Tod

Lag bewusstlos zwischen dem Jungvieh

Als die Angehörigen ihn fanden, lag er schwer verletzt und bewusstlos zwischen dem Jungvieh. Obwohl das Rote Kreuz sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz waren, gab es für den 80-Jährigen keine Hilfe mehr. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.