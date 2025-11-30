Ruka: Vermeulen nach starkem Massenstart Fünfter

„Schade. Wir haben es probiert. Ich habe gleich gemerkt, es ist so schnell, fast unmöglich. Wir waren insgesamt ein bisschen zu schwach“, resümierte Vermeulen im ORF-TV. „Ich habe schon daran geglaubt, als wir die letzte Runde raufgelaufen sind.“ Doch es sei sehr windig gewesen. „Wir haben jedes Mal nach der langen Abfahrt gute vier, fünf Sekunden verloren auf die Truppe“, erklärte der Steirer. Er habe sich nichts vorzuwerfen. „Das sind überhaupt nicht meine Verhältnisse. Der Sieg, wenigstens das Stockerl war das Ziel, das habe ich leider nicht erreicht.“ Als weiterer Österreicher kam Tobias Ganner als 43. in die Punkteränge.