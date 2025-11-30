Vorteilswelt
Leiche im Koffer

On-Off-Beziehung: Stefanie nach Streit ermordet

Steiermark
30.11.2025 10:59

Die Suche nach der vermissten Grazer Influencerin Stefanie P. hat ein tragisches Ende genommen: Ihr 31-jähriger Ex-Freund, der in Slowenien festgenommen und am Freitag nach Österreich ausgeliefert wurde, brach bei seiner mehrstündigen Einvernahme sein Schweigen. Am Samstag wurde dann ihre Leiche in einem Waldstück in Slowenien entdeckt. Nun hat die Polizei bei einer Pressekonferenz weitere grausame Details zu dem Fall bekannt gegeben.

„Gestern im Zuge der Einvernahme gestand der 31-Jährige die Tat. Es ist nun traurige Gewissheit: Die Vermisste wurde gestern tot in Slowenien aufgefunden – und das auch noch während der 16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen“, sagt Landespolizeidirektor Gerald Ortner.

Blutreste klebten am Türstock
Markus Haas vom Landeskriminalamt erklärt den Ermittlungshergang: Am Abend vom 24. November fanden sie den Verdächtigen und den Hund des Opfers in ihrer Wohnung auf. Am Türstock klebten Blutreste, den Großteil hatte er entfernt. Die Wohnung wurde durchsucht, ein Spürhund hinzugezogen. Sofort startete man Zeugenbefragungen. Ein heftiger Streit war am Morgen wahrgenommen worden – Überwachungskameras zeigten, dass er noch am selben Nachmittag nach Slowenien und zurück gefahren war.

Der Verdächtige brach nach der mehrstündigen Einvernahme erstmals sein Schweigen.
Auto angezündet
Am 24. November wurde er beim Casino an der slowenischen Grenze festgenommen. Dort hatte er sein Auto angezündet, um sämtliche Spuren zu vertuschen. Erst nach stundenlanger Einvernahme brach er sein Schweigen: Er hatte die 31-Jährige ermordet, in einen Koffer gepackt und am Rücksitz nach Slowenien gebracht. In einem Waldstück bei Mašperk lag sie begraben.

Zu den Vermutungen, dass sie erwürgt wurde, will Haas nichts sagen. Aber er bestätigt, dass die beiden eine On-off-Beziehung führten, zuletzt hatten sie sich getrennt. 

Bruder und Stiefvater des Verdächtigen wieder entlassen
Die Leiche wird nun zur Obduktion nach Graz überstellt. Bereits am Donnerstag waren auch sein Bruder und sein Stiefvater festgenommen worden. Sie wurden mittlerweile aus der Untersuchungshaft entlassen. „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit waren sie nicht an der Tat beteiligt“, sagt Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft Graz.

Durch das Geständnis sei auch der Verdacht der Verdunkelungsgefahr weggefallen. Der 31-jährige Tatverdächtige wurde in die Staatsanwaltschaft Graz-Jakomini eingeliefert.

Galt nach einer Weihnachtsfeier als vermisst
Angehörige und Arbeitskollegen hatten die Vermisstenmeldung ausgelöst, nachdem die Frau nach einer Weihnachtsfeier nicht mehr erreichbar gewesen war. Am Samstag konnte dann schließlich die Leiche der Vermissten in einem Waldstück in Slowenien gefunden werden.

