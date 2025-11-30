On-Off-Beziehung: Stefanie nach Streit ermordet

Blutreste klebten am Türstock

Markus Haas vom Landeskriminalamt erklärt den Ermittlungshergang: Am Abend vom 24. November fanden sie den Verdächtigen und den Hund des Opfers in ihrer Wohnung auf. Am Türstock klebten Blutreste, den Großteil hatte er entfernt. Die Wohnung wurde durchsucht, ein Spürhund hinzugezogen. Sofort startete man Zeugenbefragungen. Ein heftiger Streit war am Morgen wahrgenommen worden – Überwachungskameras zeigten, dass er noch am selben Nachmittag nach Slowenien und zurück gefahren war.