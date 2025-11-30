„Für mich soll Cortina das Highlight werden“

Speedlady auf Slalom-Skiern

Anfang Oktober war die Vizeweltmeisterin von 2023 in der Abfahrt am Stilfserjoch erstmals wieder auf Skiern gestanden. „Wir hatten am Anfang lange den Fokus auf dem freien Skifahren ohne Stangen und dann haben wir auch einiges auf Slalom-Skiern gemacht.“ Was macht die Lecher Speedspezialistin, die im Jänner 2014 ihren letzten Slalom bestritten hatte, auf den kurzen Latten? „Man hat eine große Anzahl an Schwüngen mit etwas weniger Tempo und kann da vor allem technische Übungen einbauen“, erklärt die Head-Pilotin, die auf ihrem Weg zurück von den ÖSV-Coaches Meini Tatschl und Christoph Alster betreut wird. „So habe ich schon einige Schneetage, allerdings nicht allzu viele auf den Speedskiern.“